El viernes 25 de agosto de 2023 muchas de nosotras estábamos trabajando cuando Luis Rubiales salió a dar una rueda de prensa que empañó, junto al beso no consentido a Jenni Hermoso, la victoria de la Selección Femenina de Fútbol. Todas esperábamos que dimitiera, pero no lo hizo. Solo repetía: “No voy a dimitir, no voy a dimitir, ¡no voy a dimitir!”. Ya nos habíamos anotado el título de campeonas del mundo y eso suponía un verdadero hito histórico. Sin embargo, además del 1-0 a Inglaterra, nos metíamos en el bolsillo un “piquito” que daría la vuelta al mundo por la falta de decoro, por la polémica, por levantar a una jugadora por los aires y darle un beso en la boca sin consentimiento, guiado por el “entusiasmo” del momento.

Pero eso no lo fue todo. Volvamos al momento de la rueda de prensa, cuando el seleccionador dio una masterclass sobre lo que él consideraba feminismo y no “ese falso feminismo al que no le importan las personas”.