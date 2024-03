“Quiero una chica km0”. Esa es la premisa con la que centenares de chicos están inundando las redes. Kilómetro cero, como si se tratara de un coche nuevo de concesionario. Una objetivación de la mujer que tendría que helar la sangre, pero que por desgracia ya no nos sorprende. No hace falta explicar que este concepto vuelve a promulgar la antigua idea de que una mujer con muchas parejas sexuales no vale nada.

Este discurso, que deshumaniza a las mujeres y que parece propio de señores de 70 años, se está extendiendo entre jóvenes de quince a veinte años. Es la evolución de la idea de bodycount que algunos gurús del amor ya han promovido en las redes y que supone un importante retroceso en la concienciación por la igualdad.