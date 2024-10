“Qué asco”, “Ya no es lo que era” o “Ha traspasado el muro”. Son algunos de los comentarios que se vieron en redes después de que se publicaran las fotos de Margot Robbie en bikini y embarazadísima. Más allá de la evidente misoginia que hay en las reacciones, el comentario de “el muro” es un concepto que recientemente ha cogido fuerza en redes y que nace del mismo nido de machismo que es la manosfera.

A menudo, los hombres jóvenes que defienden esta noción creen que las mujeres que no están casadas antes de los 30 es porque han optado por una “conducta promiscua” y están condenadas a no encontrar pareja en el futuro porque ya no son deseables. Vamos, los mismos conceptos arcaicos con nombres nuevos.

Los “incels”, o hombres que se identifican como “involuntariamente célibes”, son quienes a menudo propagan esta idea. Sostienen que, tras los 30 años, las mujeres se vuelven “imperfectas” y menos atractivas, mientras que para ellos, la edad es vista como una ventaja. Este doble rasero no solo refleja un profundo machismo, sino que también impide que se reconozcan las luchas y los logros de las mujeres en su vida personal y profesional.