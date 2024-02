Algunas semanas se come mejor que otras y en esta que empieza hoy vas a ponerte hasta el culo porque HBO Max piensa estrenar bastantes cositas interesantes . No hay lugar para el hambre ni la insipidez. Además de las que vamos a desgranarte una a una en este artículo, hay dos estrenos que podrían molarte si estás al día con sus temporadas anteriores: la segunda de Tokyo Vice aterriza en la plataforma el próximo 8 de febrero y la tercera de La Brea , una serie bastante floja con cierto encanto a la que mucha peña se ha enganchado, lo hará el domingo 11.

Feud: Capote vs The Swan, 7 de febrero

Casi inofensivo, 8 de febrero

En esta época de adoración del True Crime no podía faltar una dosis semanal. En concreto, el mismo jueves llegará a la plataforma They Called Him Mostly Harmless (Casi inofensivo), un documental que explora el misterio que envuelve el descubrimiento del excursionista hallado muerto en los bosques de Florida y de quien, hasta ahora, no había podido confirmarse identidad. De esas obras que te tienen en vilo.