Primavera Pro presenta la programación completa de su 17ª edición e incorpora a su cartel de conferencias más de una cuarentena de ponentes internacionales líderes de la industria musical, superando el centenar de participantes en su cartel. Coincidiendo con la semana de Primavera Sound Barcelona, el evento aterrizará en el CCCB del 3 al 5 de junio para convertirse en un espacio de referencia donde conversar, debatir y reflexionar sobre el estado actual y futuro de un sector en constante transformación. Con este anuncio, el encuentro cierra su programa de conferencias y actividades profesionales, que se suma a los 22 showcases de libre acceso ya confirmados. A lo largo de tres jornadas, se abordarán temas como la nueva economía musical y el papel de las identidades culturales; el songwriting como intercambio entre culturas; las nuevas formas de relación entre artistas y público; la exploración de nuevos modelos de directo, así como los retos en la gestión de derechos y la sincronización en un ecosistema dominado por la IA. Estas cuestiones se analizarán de la mano de profesionales de compañías clave en el sector como Sony Music Publishing, Rimas Nation, Mavin Records, Domino Music, AEG Presents o True Panther.

Nuevos paradigmas para nuevos contextos

En su voluntad de reflexionar sobre la industria junto a sus protagonistas, Primavera Pro destaca este año a figuras que están redefiniendo la escena global. Es el caso de la artista y productora australiana Ninajirachi, que participará en una de las sesiones de acceso libre de Pitchfork Talks junto al subdirector de la prestigiosa publicación Jeremy D. Larson. También conversarán con Larson la banda neoyorquina Fcukers, que desde su irrupción en la escena electrónica en 2023 no han parado de crecer. Asimismo, el programa profundizará en la evolución de formatos en vivo tomando como referencia el fenómeno de Bad Bunny. Para entender este hito, el evento contará con Alejandro Pabon (Rimas Nation), uno de los principales responsables detrás de la histórica residencia del artista en Puerto Rico, que se convirtió en el evento musical más extenso y multitudinario de la historia del país. Su intervención permitirá entender las claves estratégicas detrás de las producciones que están cambiando las reglas del juego a escala mundial. La transformación del vínculo entre artistas y fans será otro de los ejes clave del programa. En un contexto en el que emergen nuevas formas de conexión basadas en la creación de productos y universos experienciales, una de las charlas contará con Min Yoo, de la empresa de cultura y fandom K-pop hello82, para explicar cómo su compañía está redefiniendo la experiencia del fan a través de modelos escalables generados a partir de la propiedad intelectual.

Identidades culturales y nuevos mercados

Primavera Pro también explorará el papel de las identidades culturales en la industria musical actual, analizando cómo géneros y escenas históricamente marginados han pasado a ocupar un lugar central y han sido convertidos en un mercado rentable. Este debate se abordará en una charla que contará con figuras como Raquel Berríos, cantante de Buscabulla, o Joel Moya, de REMEZCLA. En la misma línea, se analizará el aplanamiento cultural y la difuminación de fronteras entre el mainstream y el underground, junto a profesionales de la plataforma cultural Perfectly Imperfect, el sello discográfico Domino Records y la empresa de edición musical Warp Publishing.

Composición y procesos creativos en una industria global

La composición constituye el primer eslabón de la cadena de valor de la industria musical. Por este motivo, Primavera Pro dedicará un espacio para hablar sobre la evolución del proceso creativo en una industria cada vez más globalizada. Hoy en día, las salas de composición se están consolidando como espacios clave de intercambio cultural, una cuestión que se abordará en una charla encabezada por Nasra Artan, Head of International A&R en Sony Music Publishing. Asimismo, en una sesión presentada por la Fundación SGAE, se analizará la redefinición del rol del compositor dentro de la industria musical, un perfil que afronta desafíos cada vez más similares a los del artista, a pesar de la brecha existente en sus fuentes de ingresos. En este contexto, Primavera Pro acogerá la cuarta edición de #FollowTheSong, el campamento internacional de composición organizado junto a Sony Music Publishing e impulsado por Fundación SGAE. La cita tendrá lugar del 1 al 4 de junio en Angel Sound Studio y reunirá a artistas, compositores y productores en sesiones conjuntas.

Sincronización, derechos y licencias en la era de la IA

El impacto de la música en el sector audiovisual será otro de los ejes centrales del programa. Primavera Pro vuelve a colaborar con Serielizados en un panel abierto al público centrado en la serie Ravalejar (HBO Max), donde su director Pol Rodríguez, el compositor Eloi Caballé y la diseñadora de sonido Belén López Albert explorarán la construcción de la identidad sonora de la serie en un contexto marcado por la gentrificación y la crisis de la vivienda. En paralelo, se seguirá abordando el ámbito de la sincronización musical con la cuarta edición de las Digital Licensing & Sync Sessions, comisariadas por Unison y Too Young Ltd. El programa contará con la presencia de la productora, coordinadora y supervisora musical Maggie Rodford (Air-Edel), una de las grandes referentes de la música para cine de las últimas décadas, que ha sido clave en la supervisión musical de películas como Shakespeare in Love, Gosford Park o Wicked. En la misma línea, se llevará a cabo una charla para reflexionar sobre la creciente tensión entre la música comercial y la de librería en el ámbito de la sincronización, y también se tratarán temas como la adquisición de la empresa líder mundial en servicios musicales Downtown Music Holdings por Universal Music Group y las consecuencias para la música independiente con Gee Davy, CEO de la Association of Independent Music, así como la saturación de contenido generado por IA, el fraude en el streaming y la fragmentación de derechos.

Showcases, actividades prácticas y sesiones de networking