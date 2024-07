Después de un año, ¿cómo están los artistas? Al parecer, cada uno ha seguido su camino y aunque está claro que hay heridas que cuestan mucho de cerrar, los dos están muy centrados en sus proyectos.

Rosalía sigue enfrascada en la creación de su próximo álbum, como lo demuestran las fotografías que va subiendo a su perfil de Instagram y que nos enseñan el estudio en el que graba y distintos instrumentos musicales. Además, su gran conexión con el mundo de la moda se ha renovado con más fuerza este año con su colaboración con Dior, marca de la cual es embajadora.

A nivel sentimental

A nivel sentimental, la han relacionado con Jeremy Allen White, actor de la serie The Bear, y aunque hace tiempo que no tenemos fotos de los dos juntos, podría ser que siguiesen la relación, ya que no hay confirmación de ruptura y Jeremy está enfrascado en publicitar la última temporada de su serie, lo que los podría motivar a mantener las cosas a muy bajo perfil y casi en secreto, para no desviar la atención de sus proyectos. Eso es algo que Rosalía ya hizo en el pasado con Rauw Alejandro al inicio de su relación.

Por la parte del boricua, Rauw Alejandro ha sacado varios temazos de éxito mundial este año que lo mantienen ocupado a nivel laboral. A pesar de que a la ruptura con Rosi le sobrevino una crisis de imagen, supo reencauzar a sus fans, primero con detalles que mejoraron su imagen, como un gatito cariñoso al que no paraba de mostrar en su Instagram, y luego con canciones que llegaron rápido a los número uno.