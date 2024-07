En Si Antes Te Hubiera Conocid o, publicado el 20 de junio, Karol G adopta el merengue y el buen rollito mientras nos cuenta una historia de amor que no pudo ser. Después de 4 meses sin ninguna canción (la última había sido Contigo , en la que colaboraba con Tiësto), estrenó el tema en un concierto en Londres, en el que hizo referencia a esas situaciones en las que conoces a alguien con quien conectas, pero por el momento en el que estáis, la relación no puede continuar.

Y los fans de Karol G no han esperado tampoco a contraatacar y a defender a su artista: “Karol G sigue siendo latina, mientras que Rosalía sigue apropiándose de la cultura latina”.

Otra añade más cizaña: “Solo voy a decir que Rosalía podría hacer cualquier canción de Karol G en 5 minutos. Sin embargo, Karol G no sería capaz de hacer MOTOMAMI ni naciendo 20 veces”.

Pero, ¿por qué se ha liado tanto con el tema? Bueno, pues mucha gente asegura que la nueva canción de Karol G es idéntica a la de Despechá . “La polémica no es que Karol G haya hecho un merengue y Rosalía se cree la inventora del merengue. Es que la nueva canción de Karol G copia las notas y acordes musicales de Despechá . Cualquiera con un poquito de oído musical lo puede notar”, dice una usuaria en X.

El videoclip, que se ha grabado en la República Dominicana , según la artista “representa el sabor no solo de un país, sino de nuestra comunidad latina por el mundo entero... alegre, feliz, guapachoza, contagiosa. No puedo esperar a que se la bailen también”.

Mientras que en otra aparece con unos cascos escuchando lo que podría ser la canción de Karol G y pone los ojos en blanco, vamos, un poco haciendo una cara de asco. En la publicación ha añadido la canción Despechá, lo que para muchos es una clara referencia a la polémica por el supuesto plagio.

Pero, ¿tiene sentido poner a competir a estos dos mujerones? Hay quien se ha preguntado si este no es otro intento de la industria para poner a competir a dos reinas de la música que han encontrado un hueco en un mundo dominado por los hombres y en el que, a pesar de que haya mujeres, los que manejan el cotarro todavía son ellos.

Y eso que entre ellas nunca ha habido un beef en especial, a pesar de que lo intenten. Por una parte, no creáis que a ellas no les convenga que se generen este tipo de polémicas, son más visualizaciones y se está hablando de ellas. Se enfrentan dos grupos de fans diferentes que hacen crecer como la espuma los nombres de las dos cantantes. Pero por otra parte, ¿por qué no podemos evitar esta tendencia a poner a competir a las mujeres, sobre todo si son exitosas?