Tenemos a Rosalía un poquito desaparecida. Lo cual nos pone contentxs. Ya sea porque está centrada en su bienestar y en sus proyectos más a largo plazo -como la construcción de un estudio propio de producción en Barcelona- o porque precisamente está ya diseñando el concepto de su propio disco. Sea lo que la tenga menos activa en redes, nos va dejando rastros y señales que recibimos con muchísimas ganas.

Para los fans más leales, Rosalía tiene un canal de WhatsApp donde a veces deja audios, “stickers”, fotografías o mensajitos “random”. Hace poco, nos contó que estaba obsesionada con una canción y que no podía parar de escucharla. En varios audios nos explica esto: “El otro día mis amigos me enseñaron un tema... que llevo semanas que me acuerdo del tema, es como que se me ha quedado grabado en la mente”.

“¿Sabes lo típico que cuando se te engancha un tema? Bueno pues el tema dice así, vida cañón”, continúa la artista.

Y procede a cantarnos un trocito de una canción con esta letra: “Peineta pa mi chica y un mantón, butaca en teatro, la vida cañón”.