Pero claro, todo el mundo no para de preguntarse cuándo será el momento en que lo hagan plenamente oficial. Por ejemplo, que aparezcan juntxs en algún evento o que alguno diga algo sobre el otro. Más allá de que es necesario recordar que no debemos ser unas personas ultra pesadas y perseguidoras de la vida privada de los famosos (no podemos olvidar que también tienen su vida y su intimidad), en una última entrevista Jeremy Allen explicó cómo se siente con su vida cotidiana ahora y estaba claro que hablaba de Rosalía.