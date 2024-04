Algo que, sin duda, protagonizó el cine del 2023 fue el famoso enfrentamiento entre la película de Christopher Nolan, ‘Oppenheimer’ y Gret Gerwig, ‘Barbie’. La primera acabó ganado el Premio Óscar a ‘Mejor Película’, ‘Mejor Actor’ y ‘Mejor Director’, entre otros, y la segunda consiguió ganarse al público, batiendo un récord al superar los mil millones en taquilla.

La película protagonizada por Margot Robbie también conquistó a las estrellas, que se vistieron de rosa para acudir a las salas y compartir sus fotos en las redes sociales. Todas, menos Shakira, que tiene una opinión diferente en cuanto a la película de ‘Barbie’.

En principio podría parecer que el mensaje que transmite la película durante el discurso pronunciado por America Ferrera, se identificaría especialmente con la cantante. Ella sabe bien lo difícil que resulta construir una imagen que sea del agrado de la opinión pública: siendo delgada, pero no demasiado, comportándose como una líder asertiva que nunca aplasta las ideas de los demás, siendo una mujer con una carrera, pero que no descuida a su familia, y una buena madre que no habla de sus hijos todo el tiempo.