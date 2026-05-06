¿Qué espera la gente joven del mercado laboral? ¿Cuáles son sus prioridades a la hora de encontrar trabajo? Footprints, un grupo internacional de investigadores, hizo estas mismas preguntas a más de 9.000 personas de entre 18 y 29 años de diferentes países como Argentina, Brasil España, Estados Unidos, Filipinas, Italia, Kenia, México o Reino Unido. Sus conclusiones, plasmadas en los informes titulados Young People’s Values, Hopes and Expectations, apuntan todas en una misma dirección: los jóvenes del mundo no son ni full materialistas ni full idealistas, sino que buscan el perfecto equilibrio en sus carreras profesionales entre unos sueldos que les permitan vivir dignamente y unas labores que les realicen existencialmente.

Más concretamente, y según cuentan los investigadores Francisco J. Pérez, Charo Sádaba y Gema Bellido, todos ellos miembros del equipo responsable de la encuesta, “para el 29% de los encuestados un buen salario es el aspecto más importante del trabajo, por delante de la realización personal (14%) y el buen ambiente laboral (13%)”. Sin embargo, un porcentaje alto de ellos, del 48%, dimitiría de un trabajo indefinido con buen sueldo si el entorno o las tareas fueran desagradables, si los valores de la empresa traicionaran sus propios valores o si no les permitiese conciliar con su vida familiar. Ya no prima ese idealismo de lo importante es la vocación, pero sigue sin ser suficiente solo el dinero.

Porque una carrera profesional es una carrera de fondo y la mayoría de la gente joven no quiere recorrerla amargada. Por eso, dice el informe, “el 55% de los jóvenes con una vocación clara se consideran felices frente al 27% de quienes no la tienen”. Vale que un buen sueldo, una buena flexibilidad laboral y un ambiente no excesivamente estresante suman muchísimo, pero sentir que lo que haces tiene un valor marca la diferencia a largo plazo. Una vocación que, apuntan estos expertos, suele ser más habitual en los sectores de la sanidad, la educación y la ingeniería. Pero todo esto trata sobre lo que esperan los jóvenes de su vida profesional. La otra gran pregunta es qué temen de ella. Y hay varias grandes respuestas.

En España, y como seguro podrás adivinar por pura autoidentificación, una de las principales preocupaciones tiene que ver con las inteligencias artificiales, pues un 47% de la gente joven teme que reemplace sus funciones. En cualquier caso, parece ser que el 60% de las más de 9.000 personas encuestadas afirmaron creer que sus oportunidades laborales mejorarán en el futuro, un optimismo que no se distribuye de forma homogénea por el mundo: en países como Brasil o México es mucho más intenso que en países como Italia o Estados Unidos. En cualquier caso, el estudio evidencia que las empresas van a tener que ofrecer más que un sueldo digno para atraer talento, porque la gente joven necesita algo más para darlo todo.