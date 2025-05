Hubo una época, hace no mucho, en la que mucha gente joven emigraba a Reino Unido : a veces para aprender inglés, otras para trabajar en la hostelería y ganar un dinero que aquí era literalmente imposible y algunas para encontrar el trabajo cualificado que aquí no había. La crisis de 2008-2014 fue muy dura. Pero en 2017 el país notificó oficialmente al Consejo Europeo que tenía la firme intención de abandonar la Unión Europea y, después de varias prórrogas, el Brexit nos separó definitivamente el 31 de enero de 2020. Y aquella migración se volvió más difícil que nunca. Ahora, y tal y como cuenta la periodista afincada en Reino Unido María Ramírez , ambas partes trabajan en una solución.

Y no, Reino Unido no va a volver a la Unión Europea, aunque su economía lleva años sufriendo muchísimo y encuestas internas dicen que el 57% de la población se arrepiente del Brexit . La cosa no va tan lejos. Lo que están negociando, dice Ramírez, es “un acuerdo para que al menos los jóvenes puedan volver a trabajar y estudiar en la isla y en el continente sin tantas barreras”. Porque ahora mismo es un jaleo. Y tiene sentido para ellos: una de las razones por las que tanta gente votó a favor del Brexit es que prometía frenar la inmigración y la derecha británica convenció a la peña de que eso era una estupenda idea para el país. De que esas trabas burocráticas les salvarían la vida.