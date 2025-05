El mes pasado fue un mes duro para las mujeres transgénero del Reino Unido: la Corte Suprema del país publicó una sentencia en la que decía que lo que define legalmente a una mujer es su sexo biológico al nacer y punto, lo que hace que las mujeres trans no puedan acceder a espacios reservados a las mujeres. Ni baños de mujeres. Ni cárceles de mujeres. Ni clubes deportivos para mujeres. Una exclusión legal que aumenta la discriminación hacia este colectivo y que ha recibido reacciones muy opuestas por parte de la sociedad. Sí, hay quienes han celebrado el fallo porque no quieren que las mujeres trans tengan los mismos derechos que las mujeres biológicas.

Pero no todo está perdido. Las organizaciones en defensa de los derechos trans han protestado y mucho y se están haciendo oír en todo el país. Y Victoria McCloud, la primera jueza transgénero del Reino Unido, ya ha anunciado que llevará al país al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no permitirle presentar pruebas sobre cómo la sentencia afecta a las personas trans. Como ha dicho ella, “el Tribunal Supremo se negó a escucharme y no dio ninguna razón”. No la tuvieron en cuenta. A ella. Una jueza. Una mujer con conocimiento especializado y personal sobre el asunto que podría haber aportado muchísimo al juicio. Pero no parecía convenirles demasiado.