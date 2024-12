Y hasta ahí tiene sentido la queja de la hostelería. Admitámoslo. Nadie monta una cafetería para que la utilicen de coworking casi gratuito. Sin embargo, hay dos cuestiones claves en este asunto. Por un lado, que se está extendiendo una especie de reglamento informal que determina el tiempo que puede permanecer un cliente en una mesa según lo que pida: según este, un café da para 20 minutos, una cerveza para 25, un refresco para 35 y un bocadillo para 40. Y esto es demasiado subjetivo como para convertirse en una norma razonable. En todo caso puede ser un criterio alrededor del cual funcionar con flexibilidad. Si te echan a los 21 minutos de pedirte un café te cabreas y con razón.

Por otro lado, está el tema de la información. Sí, al parecer, los bares, las cafeterías y los restaurantes podrían implementar una medida así en nuestro país. Tienen derecho a pedirte que no ocupes una mesa mucho más tiempo del que se tarda normalmente en tomarse el producto que has pedido. No obstante, y esto es clave, “las leyes de protección al consumidor establecen que los términos y condiciones de una venta deben ser claros, visibles y no discriminatorios”, lo que implica que el negocio tiene que informarte de que tienes un tiempo límite para consumir tu pedido. Y de una manera inequívoca. De lo contrario, no pueden obligarte a marcharte sin más. La ley te ampara.