Has tomado una decisión: la próxima vez que unx compañerx de trabajo tenga un comportamiento de mierda y te haga rabiar vas a liberar al monstruo iracundo que llevas dentro. Y lo mismo con el resto de emociones. Si te sientes frustradx lo vas a hacer notar. Si el estrés te chupa la energía lo vas a hacer notar. Si te sientes dolidx lo vas a hacer notar. Has decidido que es una buena idea desahogarse emocionalmente en el trabajo en lugar de disimular y gestionar los sentimientos oscuros en la intimidad de tu cerebro. Has decidido actuar con total honestidad. Un modus operandi que, según cuenta el psicólogo especializado en relaciones laborales Michael Widerman, podría ser tu condena.

En principio, escribe, “puede resultar útil compartir con tus compañeros de trabajo lo que sucedió y cómo te sientes al respecto”. No obstante, hay una serie de circunstancias que podrían convertir en una pésima idea eso de desahogarte libremente en la oficina. Como el cuándo. “La necesidad de desahogarse surge cuando la emoción es más intensa y el riesgo es que en el calor del momento puedas decir cosas de las que luego te arrepientas”. Porque en esos instantes no eres tú del todo. Estás poseídx por la ira o por la tristeza y dejas que las palabras fluyan sin ninguna reflexión. Incluso si tienes razón, la probabilidad de que las formas hundan tu discurso son bastante altas.