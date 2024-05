Son muchos los factores que pueden condicionar tu nivel de satisfacción laboral. Desde el horario de trabajo al salario, los días de vacaciones, las posibilidades de crecimiento dentro de la empresa, el respeto a la desconexión o, muy importante, la concordancia con tu vocación. Pero el más importante de todos no es ninguno de todos esos. Según cuentan desde Business Insider, “los estudios, en cambio, dan prioridad a otro hecho fundamental: la compañía o, mejor dicho, la falta de ella”. No es casualidad que buena parte de los trabajos más indeseados, los que casi nadie querría, impliquen pasar horas y horas en completa soledad. Las personas no están hechas para el aislamiento.

Guardias de seguridad nocturnos. Repartidores. Transportistas de larga distancia. Servicios de atención al cliente en los que andas siempre con unos auriculares en las orejas y no tienes tiempo para compartir ni una mínima charleta con tus compañerxs. Y por supuesto trabajos en remoto. El teletrabajo fue vendido como una panacea, pero quienes no viven en familia, en pareja o con compañerxs de piso, quienes están las ocho horas de jornada laboral totalmente solos, terminan muy quemados. Sin la suficiente socialización la mente cuenta con menos fuerzas para combatir el estrés y el alma se apena poquito a poco. La soledad es un factor de riesgo para los trastornos psicológicos.