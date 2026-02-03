Los datos de la última Encuesta de Población Activa son estupendísimos: tras 18 años España ha vuelto a tener una tasa de desempleo inferior al 10%, el número de personas trabajando es el más alto de la historia y el ritmo de creación anual de puestos de trabajo es tan alto que somos líderes indiscutibles de la eurozona. Y, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros momentos de nuestra historia reciente, esta vez no hay trampa ni cartón: este último año ha disminuido mucho la temporalidad y, en menor medida, la parcialidad, como apuntan las periodistas Laura Olías y Yuly Jara . Es decir, que las oportunidades del mercado laboral nacional son menos precarias.

Es para celebrarlo. Sobre todo porque hay muchas otras buenas noticias extraídas de la EPA que invitan a ello. Como ese dato de que “si se mira el auge de la población activa en 2025 por ocupaciones, destaca gran incremento de la actividad en sectores cualificados, como los técnicos y profesionales científicos e intelectuales”. Es decir, que el crecimiento de la economía no se está sustentando básicamente en la creación de puestos de trabajo de sectores mal pagados, algo que contradice parte de las expectativas que se tenían hace bien poco. Están apareciendo trabajos en todos los sectores y eso es genial. Con independencia de los colores políticos de cada uno.