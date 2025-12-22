La industria turística representó el 12,6% del PIB nacional del pasado año 2024, dos décimas por encima de los datos del año 2023. Y no solo eso. Ese porcentaje y los 200.699 millones de euros que generó en nuestro país fueron un auténtico récord. En palabras de la periodista Noemí Navas , “la contribución turística ha ido creciendo año tras año, salvo el parón de la pandemia en 2020”. En aquel momento parecía que nuestro país despertaba del sueño turístico y se disponía quizá a entrar en una nueva etapa de industrialización y empleos mejor remunerados. No ha sido exactamente así. Seguimos dependiendo mucho de que vengan de fuera a visitarnos .

Y esto no es necesariamente bueno. Sí, España es uno de los países más saludables turísticamente de todo el mundo, lo cual supone una fuente de riqueza para el país. El problema es que el sector turístico no es precisamente el que reparte de manera más equitativa sus ganancias. Piénsalo. Piensa en lo que cobra una camarera o un limpiador de un hotel. Son sueldos modestos. En muchos casos temporales. No son el tipo de trabajo con el que sueña la mayoría de la gente. No obstante, el 12,3% de los puestos de trabajo totales, un 2,78 millones, pertenecen ya al sector turístico. Y, cuidado, parece que esta realidad irá en aumento durante los próximos años.