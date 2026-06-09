El Convenio número 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (C087), adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1948, había sido hasta hace no mucho la base del derecho a huelga de los trabajadores, uno de los pilares fundamentales de la clase trabajadora para luchar por condiciones dignas. Pero había un problema: los empleadores, que forman parte de la OIT junto con gobiernos y trabajadores, llevaban tiempo defendiendo que el C087 no contemplaba el derecho a huelga específicamente. El desacuerdo dentro de la OIT era tan grande que finalmente su Consejo de Administración remitió la polémica a la Corte Internacional de Justicia. Y esta ha dado la razón a los trabajadores.

En concreto, y como explica el experto en investigaciones jurídicas Anselmo Coelho, la Corte Penal Internacional “analizó rigurosa y estructuralmente el Convenio número 87 a partir de las reglas de interpretación previstas por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados en su artículo 31”. En base a ello, el organismo determinó recientemente que, si bien el convenio C087 no contiene el término huelga en ninguna parte de su contenido, “las palabras actividades y programas no pueden entenderse excluyentes de la misma”. O dicho de otra manera: la falta de mención explícita a ese derecho no da lugar a su invalidación, ya que es una de las actividades principales de los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo.