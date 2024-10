Las fuerzas feministas llevan muchas décadas reclamando cambios socioculturales dentro de las empresas para que ellas pueden gozar de las mismas oportunidades que ellos a la hora de conseguir puestos de trabajo, promociones internas y mejores salarios. Porque ahora mismo no es así. No obstante, parece que la desigualdad en el entorno laboral va mucho más allá de todas estas cuestiones ampliamente conocidas por todxs -aunque negadas por algunos- y se cuela en el mismísimo ámbito de la salud mental: sí, según una encuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, son más las mujeres que afirman experimentar un grado de estrés horrible en su trabajo que los hombres.

En concreto, según cuenta en una publicación en The Conversation el profesor de estadística y econometría Carlos Gamero, de la Universidad de Málaga, basándose en los resultados de esta Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, “el 36% de las mujeres declaran soportar un nivel de estrés muy elevado frente al 31% de los hombres”. Pero ahí no queda la cosa: como explica este mismo especialista, “un estudio más detallado lleva a la conclusión de que las variables personales y laborales no explican esa diferencia en el nivel de estrés en contra de las mujeres”. No se trata de estilo de vida ni de la personalidad ni del puesto de trabajo. Es un fenómeno totalmente transversal.