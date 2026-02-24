El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha realizado un análisis de las horas extras que se echaron el pasado año en España a partir de los datos disponibles de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística y los resultados no son nada buenos: en 2025, los trabajadores españoles trabajaron gratis aproximadamente 2,5 millones de horas a la semana. Sí, has leído bien. 2,5 millones de horas de las que se aprovecharon los empresarios y por las que quienes las hicieron no vieron ni un solo euro ni ningún otro tipo de compensación. Esto supone que el 39% del total de horas extras de 2025 fueron absolutamente injustas para los empleados.
Una injusticia que, sin embargo, no se reparte igual entre todos los trabajadores: como apuntan desde El País, medio que se hace eco del informe, “los asalariados que declararon hacer horas extra en 2025 ascendieron a 945.000, el 5% del total de empleados por cuenta ajena”. Buena parte de ellos pertenecientes a sectores tipo transporte, almacenamiento, agricultura, ganadería o construcción. Para que te hagas una idea, los trabajadores de logística hicieron el pasado año 8,3 horas extras no pagadas a la semana. En el sector primario la cifra fue de 7,1 horas extras semanales. Y en el último, el de la construcción, fue de 6,5 horas semanales. Una auténtica barbaridad.
Una que tiene varias consecuencias. La primera de ellas es el enriquecimiento ilícito de muchas compañías. En números, muestra este análisis de CCOO, “las horas extras no pagadas supusieron un coste laboral anual, que se ahorraron las empresas, de 3.243 millones de euros en salario bruto y cotizaciones sociales”. La segunda de ellas es obvia: hay una parte de la fuerza laboral de España que no está recibiendo la remuneración que merece ni está cotizando todo lo que debería para sus prestaciones sociales y su jubilación. La tercera es menos obvia, pero muy importante: esta dinámica está evitando que se creen nuevos puestos de trabajo en algunos sectores.
Y es que, según este sindicato, las empresas tendrían que haber contratado a 160.000 empleados a jornada completa en 2025 si sus trabajadores no hicieron horas extras y a 62.000 si solo se hicieran las horas extras que se pagan. Mucha gente está parada precisamente porque a algunos empresarios no les apetece remunerar el trabajo. En este sentido, ha expresado CCOO, “las horas extraordinarias no compensadas siguen siendo una forma de explotación laboral persistente desde hace décadas, que afecta a cientos de miles de empleados cada año y que no se ha logrado reducir de manera significativa en los últimos años”. Queda mucho trabajo por hacer.