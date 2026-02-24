El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha realizado un análisis de las horas extras que se echaron el pasado año en España a partir de los datos disponibles de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística y los resultados no son nada buenos: en 2025, los trabajadores españoles trabajaron gratis aproximadamente 2,5 millones de horas a la semana. Sí, has leído bien. 2,5 millones de horas de las que se aprovecharon los empresarios y por las que quienes las hicieron no vieron ni un solo euro ni ningún otro tipo de compensación. Esto supone que el 39% del total de horas extras de 2025 fueron absolutamente injustas para los empleados.

Una injusticia que, sin embargo, no se reparte igual entre todos los trabajadores: como apuntan desde El País, medio que se hace eco del informe, “los asalariados que declararon hacer horas extra en 2025 ascendieron a 945.000, el 5% del total de empleados por cuenta ajena”. Buena parte de ellos pertenecientes a sectores tipo transporte, almacenamiento, agricultura, ganadería o construcción. Para que te hagas una idea, los trabajadores de logística hicieron el pasado año 8,3 horas extras no pagadas a la semana. En el sector primario la cifra fue de 7,1 horas extras semanales. Y en el último, el de la construcción, fue de 6,5 horas semanales. Una auténtica barbaridad.