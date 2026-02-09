Porque hay países del norte del continente en los que el SMI es muchísimo más alto que en España. Tal como explica la periodista Ana Huergo , “en lo más alto del ranking salarial europeo se encuentra Luxemburgo, donde el salario mínimo se sitúa en 2.704 euros al mes , una cifra que duplica la de España”, que en 12 pagas sería de 1.424,5 euros brutos al mes. En segundo posición está Irlanda con unos envidiables 2.391 euros mensuales y muy cerquita Alemania con sus 2.343 euros al mes. El top 5 lo completan Países Bajos con 2.295 euros al mes y Bélgica con 2.112 euros. Como puedes ver, son salarios mínimos que dejan casi en ridículo al SMI de nuestro país. Es otro nivel.

Cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno por primera vez en junio de 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, el salario mínimo interprofesional (SMI) en España era de solo 735,90 euros al mes . A partir de ahí, y durante estos últimos años, en gran medida por la presión ejercida por sus socios de gobierno, el ejecutivo ha ido aprobando una serie de subidas del SMI que lo han sacado de la cola de salarios mínimos de la Unión Europea. Con esta última subida, anunciada hace muy poco, el SMI en España se sitúa en 1.221 euros al mes en 14 pagas y con exención en el IRPF. Pero las cosas siguen sin ser tan bonitas como en otros países europeos.

Y sí, España ocupa la séptima posición de este ranking, por detrás también de una Francia cuyo SMI es de 1.823 euros al mes. Pero esa posición es engañosa por dos razones. La primera de ellas es que está lejísimos de los primeros puestos. La diferencia es grosera. La segunda es que el SMI de España se asemeja mucho más al de países con economías de mucha menos envergadura: 1.278 euros mensuales es el SMI de Eslovenia, 1.1153 el de Lituania, 1.139 el de Polonia, 1.088 el de Chipre, 1.073 el de Portugal, 1.050 el de Croacia y 1.027 el de Grecia. No tiene mucho sentido. No cuando España es una de las principales potencias de la Unión Europea. Algo no termina de encajar.

En estos momentos, y a nivel macroeconómico, España vive uno de los mejores momentos de su historia, con una fuerte diversificación empresarial y una creación de empleo récord. Por eso no es normal que ocupemos una posición media y mediocre en este ranking del SMI. Y es que estamos más cerca de los países que están en las últimas posiciones, como Malta, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Estonia o Bulgaria, que de Luxemburgo. Ah, y tema aparte es que tan bueno es cada SMI en el contexto de coste de vida de cada país. Porque aquí, con los precios de la vivienda como están, ese es un SMI que no da para prosperar en absoluto. ¿Para cuándo un SMI valiente?