Pese a que mucha gente quiera negarlo, España es un país plural con una gran variedad de nacionalidades históricas y de contextos socioeconómicos. Para que te hagas una idea, y según los últimos datos provisionales de Contabilidad Regional de España recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), “la brecha de riqueza entre comunidades se ha enquistado en niveles similares a los de inicios de este siglo y el año pasado la diferencia en PIB per cápita entre el territorio más rico, Madrid, y el más rezagado, Andalucía, superó por primera vez los 20.000 euros”. Ni los salarios ni los costes de vida son los mismos alrededor de todo el país.

Y esto se evidencia tanto entre comunidades como, sobre todo, entre poblaciones rurales y poblaciones urbanas. Obvio que pagar un alquiler es muchísimo más complicado en Barcelona que en la inmensa mayoría de pueblos del país. Y lo mismo ocurre con el transporte o con los gastos del día a día. Ante este panorama, y teniendo en cuenta que no toda la gente tiene las posibilidades laborales necesarias para abandonar las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, hay quien, como el Nobel de Economía David Card, defienden que se establezca un salario mínimo interprofesional variable que tenga en cuenta “el coste de vida de cada lugar”.