Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias. Y lo que está ocurriendo en nuestro país con la DANA, y sobre todo en la zona este, lo es: tanto las lluvias como las inundaciones se han producido con una virulencia sin precedentes recientes. Ya se ha cobrado la vida de 215 personas. Otros cientos de ellas siguen en paradero desconocido. Y miles de ellas más se están viendo afectadas de una forma u otra. Por ejemplo, a la hora de trabajar. En un contexto así, y según cuentan desde eldiario.es, fuentes del Ministerio de Trabajo explican que Yolanda Díaz y su equipo están preparando un paquete de medidas laborales para proteger a las personas trabajadoras afectadas por la DANA.

Entre esas medidas, y siempre según este mismo medio, estará el derecho a ejercer el teletrabajo cuando el puesto lo permita y el traslado a la oficina o el centro suponga un riesgo para la vida de la persona o dificulte las labores de rescate de los cuerpos de seguridad. ¿Y si no se puede teletrabajar porque el tipo de curro no lo permite o porque no se tienen los medios necesarios en casa? En ese caso, y al parecer, habrá permisos retribuidos. Porque nadie tiene la culpa de encontrarse en una situación así. No contar con un permiso de estas características no sería justo: esas personas no pueden quedarse sin sueldo. Y aún menos en un contexto tan complicado como el que están viviendo.