Se supone que las vacaciones son para recargar batería. Que la playa es un espacio para recuperar paz mental y vitalidad. Que la piscina es un rincón para destensar los músculos y salir de ahí con ganazas de mundo. Pero no siempre es así. De hecho, la gran mayoría de veces que vas a la playa o a la piscina terminas reventadísimx. Incluso si permaneces tumbadx en tu toalla con toda la pachorra. Y no es una cuestión mental. No son tus amigxs. Ni el trozo de playa que te ha tocado. Ni los gritos de los niños en la piscina. Es algo mucho más natural: el mismo sol. Sí, el astro rey te ayuda a producir vitamina D y a estar más morenitx, pero también te conduce al agotamiento.

¿Por qué? Según cuenta en la revista digital Poosh la especialista Sarah Lynn, hay múltiples factores que explican este fenómeno, el primero de los cuales es la deshidratación. En sus propias palabras, “la exposición al sol aumenta la temperatura corporal, lo que puede provocar sudoración y pérdida de líquidos y electrolitos como sodio, potasio y magnesio”, lo que suele provocar fatiga. ¿Conoces el truquito de beber agua entre copa y copa cuando sales de fiesta para prevenir la resaca? Pues aplícalo a tus tardes de playa. Beber suficiente agua es la forma más eficaz de contrarrestar la deshidratación y prevenir ese cansancio tan extremo que te anula.