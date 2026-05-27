El ébola, una enfermedad infecciosa grave causada por un filovirus de la familia Floriviridae, lleva azotando diferentes regiones de África desde 1976, cuando fue identificado el primer brote simultáneo en Sudán y en República Democrática del Congo. Tras cinco décadas y múltiples brotes en el camino, siendo el de 2014 especialmente contagioso y preocupante, el Congo vuelve a padecer un nuevo episodio de infecciones que ya se ha cobrado la vida de al menos 220 personas. De hecho, el alcance de la epidemia es tan serio ya que el propio director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanos, ha declarado recientemente que la entidad está tratando de “ponerse al día”, pero que “por el momento la epidemia nos supera”.

De ahí que haya decidido declarar el nuevo brote, identificado el pasado 15 de mayo, como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII). ¿Pero qué circunstancias lo hacen tan peligroso? Para empezar, y como explica en The Conversation el catedrático de microbiología Raúl Rivas, de la Universidad de Salamanca, este nuevo brote está protagonizado por la subespecie Orthoebolavirus bundibugyoense, caracterizado por una menor letalidad que algunos de sus primos como son el Orthoebolavirus zairense o el Orthoebolavirus sudanense, pero para el que no disponemos en estos momentos de ningún tipo de vacuna. Es una variante muy poco frecuente contra la cual no tenemos ni tratamientos.