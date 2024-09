España tiene fama de ser un país muy pero que muy cervecero. Y algo de verdad hay en el estereotipo: piensa en una sola vez en la que hayas estado en la terraza de un bar con tu familia sin que haya habido una cerveza sobre la mesa, en las veces que has comprado latas de cerveza para tenerlas en casa solo por si acaso porque venían unxs amigxs a verte o en todas las veces en las que te has tragado un anuncio televisivo sobre alguna marca fabricante de birra. Está por todos lados. Es una cuestión cultural. No obstante, y por si alguna vez llegaste a creer que en España estábamos en lo más alto en el consumo de cerveza, debes saber que estás muy equivocadx. Hay países que nos ganan por goleada.

Es el caso de la República Checa. Según datos recopilados por Visual Capitalist, y de los que se hacen eco desde Xataka, el consumo anual de cerveza per cápita se sitúa en los 188,5 litros en este país, muy por encima de sus dos inmediatos perseguidores: Austria con 101,2 litros y Polonia con 99,6 litros. Luego vienen Irlanda y Lituania con 99,3 y 97,6 litros por persona y, tras ellos, ahora sí, España con un consumo per cápita de 95,1 litros. Y eso es una media. Ten en cuenta que hay muchas personas que no beben, lo que significa que muchas otras consumen muy por encima de ese promedio. De los otros cuatro países que completan el top diez solo hay uno que no es europeo: Namibia.