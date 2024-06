La verdad es que molaría mucho. No obstante, estxs retrocervecerxs ven su labor como algo mucho más profundo que el mero hecho de gozar de una cerveza sabrosa. Como dice el propio Rupp en una entrevista para la BBC, “recrear cervezas antiguas nos permite tocar y saborear la historia, humanizar a nuestros antepasados y darnos cuenta de que no somos tan diferentes”. Tú te reúnes con cervezas de por medio con tus colegas para divertirte y estrechar vínculos. Y gente que vivió hace miles de años hacía exactamente lo mismo. Según la experta Marie Hopwood, “la arqueología no estaría completa sin hablar de la cerveza y su importancia en la vida social”.

En cualquier caso, hay ciertas limitaciones que podrían hacer que, aunque nos acercáramos muchísimo al sabor original de aquellas cervezas, nunca podamos dar al 100% con él. “De los ingredientes básicos creo que podemos estar bastante seguros. Lo que no sabemos son los posibles microorganismos, agentes u aditivos que podrían pasarse por alto. En cierto modo, nunca podremos probar de verdad lo que bebía el rey Midas, los brebajes de Machu Pichi o, incluso algo mucho más reciente como la porter favorita de George Washington”. Aun así, merece la pena tratar de acercarnos. Aunque solo sea por conectarnos un poquito con nuestra amplia historia.