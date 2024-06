Este verano nuestro Instagram se llenará de la aesthetic ’Garden Girl’, una evolución romántica del cottagecore. Por si no recuerdas de qué iba el cottagecore (hay tantos cores como personas prácticamente) te hacemos un refresh : el cottagecore es un estilo finito, con faldas largas que recordaría un poco a ese ideal bucólico de la vida en el campo. Si estás pensando en el típico vestido de escote balconnette con los hombros abultados, eso es el máximo exponente del cottage core.

Quien no ha tardado nada en ceñirse a la estética del Garden Girl ha sido Kendall Jenner, quien ya se la ha visto vistiendo vestidos holgados que encajan perfectamente en la línea de esta nueva tendencia. Taylor Swift (la artista del momento) también ha incorporado elementos de este estilo, donde se puede apreciar una clara inspiración en la estética campestre y romántica. Así que si eres swiftie, puede que te interese empezar a incorporar esta estética en tu armario.

La base del look de ‘Garden Girl’ es combinar prendas románticas y clásicas con complementos que evocan la naturaleza. Los colores predominantes son suaves y neutros, como el blanco, el crema y los estampados florales. La clave es crear looks que no solo sean visualmente atractivos, sino que también transmitan una sensación de frescura y comodidad.