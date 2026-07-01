La marca suiza de moda deportiva premium On se pone en cabeza de las competiciones de larga distancia con dos nuevos modelos de Cloudboom, su colección estrella para maratón: las Cloudboom Strike 2 y las LightSpray Cloudboom Strike 2. Pensadas para competir en la distancia reina al más alto nivel, estas zapatillas se han diseñado con ayuda de atletas profesionales y de estudios científicos sobre la eficiencia en carrera para maximizar el rendimiento y mantener la velocidad durante los 42 kilómetros. En esta segunda generación, las Cloudboom Strike incluyen CloudTec Sphere™, la última iteración de CloudTec®, el sistema de amortiguación estructural de On. Su geometría cuenta con canales de amortiguación altamente precisos que optimizan la comodidad y la eficiencia al mismo tiempo, haciendo posible una mejora en la resistencia y la velocidad a medida que se van acumulando los kilómetros. Este sistema está complementado con una entresuela de hiperespuma Helion™ HF un 15% más ligera que la de los modelos anteriores de Cloudboom Strike.

En cuanto al upper, la revolucionaria tecnología de On empleada en las LightSpray Cloudboom Strike 2 ha logrado aumentar en un 1,6% la eficiencia de carrera en comparación con otros modelos líderes del mercado, tal como ha demostrado recientemente un estudio de la Universidad de Ciudad del Cabo. Estas zapatillas no dejan de cosechar éxitos entre atletas de On. De hecho, seis han mejorado con ellas sus marcas personales de maratón. Tres ejemplos son Hellen Obiri, que rebajó su crono 1 minuto 48 segundos en Londres; Yeman Crippa, que se alzó con una victoria táctica en París al mejorar su tiempo en 48 segundos; y Joe Klecker, que pulverizó su MMP en Boston al completar la carrera 4 minutos y 41 segundos más rápido. “Los resultados de los atletas que ya han competido con las LightSpray Cloudboom Strike 2 refuerzan el liderazgo de On en el desarrollo de tecnologías para road running de primer nivel”, afirma Nils Arne Altrogge, senior director of innovation de On. “Con las Cloudboom Strike 2, queríamos maximizar la velocidad, pero no de manera puntual; el objetivo era que los atletas fueran capaces de mantenerla incluso en los kilómetros finales del maratón. Para ello, combinamos el upper LightSpray™ con la nueva tecnología Cloudtec Sphere™, que reduce la fatiga en las piernas para no perder rendimiento en los momentos más duros de la carrera”.

PRESTACIONES TÉCNICAS DE LAS CLOUDBOOM STRIKE 2