Imagina esto: tu móvil suena de repente y, en lugar de contestar, tu corazón se acelera y decides dejar que vaya al buzón de voz. Si esto te suena familiar, no estás solx. Para muchxs jóvenes, las llamadas han pasado de ser una herramienta de comunicación esencial a una fuente de ansiedad. Tanto así que, en la Universidad de Nottingham (el Reino Unido) han decidido abordar este miedo con sesiones de entrenamiento específicas para combatir la telefobia, como explica un reportaje de la BBC.

Liz Baxter, orientadora profesional del centro, explica que cada vez más estudiantes evitan usar el teléfono en contextos formales. Y esto es un problema, porque las entrevistas telefónicas siguen siendo un filtro clave en muchos procesos de selección laboral. “Los jóvenes simplemente no tienen la confianza para manejar este tipo de interacciones”, señala en declaraciones a la BBC.

No se trata de un caso aislado. Un estudio de Uswitch realizado entre 2.000 personas reveló que casi el 70% de los jóvenes de entre 18 y 34 años prefieren enviar un mensaje de texto antes que hacer una llamada. De hecho, un 23% confesó que evita por completo contestar llamadas inesperadas. Y más de la mitad de los encuestados asumen que, si alguien les llama sin previo aviso, es porque hay malas noticias de por medio.