Junio es la antesala del verano. Y para la mayoría de gente eso es una bendición: el frío desaparece definitivamente de sus vidas, comienzan a lucir día sí y día también todos esos looks bien fresquitos que muestran tanta piel y los planes sociales se multiplican. Para una minoría, sin embargo, junio trae consigo tristeza. Sí, tristeza. La aversión a las altas temperaturas renace tras meses de hibernación y el alma es invadida por una mezcla de pereza existencial e irritabilidad máxima. Otra vez el puto verano. Es lo que lxs expertos conocen como June Gloom y, según explica la psicoterapeuta Jennifer Nurick en este artículo para la revista digital Poosh, puedes plantarle cara.

¿Cómo? Para empezar, y contrariamente a lo que sueles hacer, tienes que exponerte a la luz solar. Ya, te da tanto asco el calor que prefieres convertir tu casa en una cueva y recluirte en ella toda la semana. No obstante, y como explica el neurocientífico Andrew Huberman en dicho medio, salir de casa “promueve tu bienestar metabólico, respalda la función positiva de tu sistema hormonal y encamina tu salud mental en la dirección correcta”. No te encierres. Y no solo por la luz solar: también porque tu bienestar emocional depende en cierta medida de conectar con otras personas. En palabras de Nurick, “las interacciones sociales pueden mejorar significativamente tu ánimo”.