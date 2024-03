¿Pero cómo conseguirlo? El investigador en psicología de la personalidad y procesamiento de lenguaje natural David Saeteros, el especialista en diferencias individuales y personalidad David Gallardo-Pujol y la coordinadora de investigación del IDLab de la Universitat de Barcelona Laura Viñals ofrecen en un artículo para The Conversation una serie de pasos claves basándose en la llamada terapia centrada en la persona del psicólogo estadouniense Carl Rogers, el primero de los cuales es la autoexploración . A fin de cuentas, para ser auténticx y leal a lo que late en ti necesitas saber primero qué late en ti. Reserva un tiempo para reflexionar y “escríbelo todo” para no olvidarlo nunca.

A continuación, y una vez tengas claro tus valores, practica la honestidad, “primero contigo mismo, pero pruebe también con los demás”. Esto pasa por no autoengañarte para traicionar tus principios, por no mentirle a lxs demás para ganarte su aprobación y por no renunciar a eso en lo que crees para avanzar en el camino del éxito social. Y acepta lo que venga. Es de hecho el tercer paso de esta guía de autenticidad: “Acepta las experiencias y emociones, incluso las negativas. No tienes que estar siempre en un estado de alegría”. ¿Acaso existe algún gesto mayor de autenticidad que no reprimir nada de lo que sientes en ninguna circunstancia? Es un abrazo sincero a tu ser profundo.

Por último, y aunque muy vinculado con todo lo anterior, estxs expertos te animan a respetarte. Porque una cosa es mostrarte congruente con tus valores en público y otra hacerlo con determinación. No dudes. No te avergüences. No tiembles ante la presión de lxs demás, sean amigxs, parejas o simples desconocidxs. Muévete por el mundo con la tranquilidad de quien sabe que sus actos y palabras le hacen estar en paz con su yo interno. Independientemente de lo que piense el resto. No obstante, dicen Viñals y compañía, tu autorespeto inspira y hace “que los demás también lo hagan” en muchas ocasiones. Tu ética dice mucho de ti. La manera en la que la defiendes muchísimo más.