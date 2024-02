Façade, apunta el propio Fernández en ese mismo artículo para The Conversation, es un buen ejemplo de ello: “un juego interactivo donde la comunicación con personajes virtuales se realiza a través de un chat en línea” y en el que la “IA emocional del juego interpreta las respuestas de los jugadores para ajustar las reacciones de los personajes, creando una experiencia dinámica y personal”. Aunque no es el único. The Last of Us, uno de los más aclamados por la crítica durante esta última década, es en cierto sentido impresionante porque “la IA ajusta la inteligencia y comportamiento de los enemigos como respuesta a las acciones del jugador”. Son videojuegos que parecen estar vivos.

¿Te mola enfrentarte a los enemigos con mucha cautela? Ellos se vuelven más agresivos. ¿Prefieres ser tú quien vaya hacia delante con todo y soltar toda la adrenalina de golpe? Ellos se vuelven más defensivos. ¿Elegiste una determinada opción entre varias en un momento del juego? La inteligencia artificial la recuerda y adapta el relato a lo que pareces preferir. Así, la inclusión de esta tecnología en los videojuegos promete acercar cada experiencia lo máximo posible a la experiencia ideal de cada jugador. En el futuro no jugarás al mismo videojuego que lxs demás. Jugarás al tuyo. Al que se ajusta a tu rollo. Al que evoluciona contigo a lo largo de las sesiones. Es toda una revolución.