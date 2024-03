Tener un sinfín de tareas pendientes es antinatural. Y tu cuerpo se rebela contra ello: comienza a liberar cortisol y otras hormonas del estrés que nublan tus pensamientos, oscurecen tus emociones y en muchos casos se llevan por delante tu estado anímico. Incluso si no son tareas megaimportantes como un gran proyecto del curro o el trabajo fin de grado de la universidad. Incluso si son nimiedades como ordenar todo tu armario, organizar la quedada del sábado o comprarle un regalo de cumpleaños a una compañera de la oficina. Esa check-list mental pesa y termina por agotarte mentalmente. ¿La solución? Desde Business Insider recomiendan la regla de los dos minutos.

Y lo hacen basándose en las investigaciones del instructor en productividad estadounidense David Allen, quien la definió por primera vez en su ensayo Get Things Done. En concreto, y en sus propias palabras, “si una acción va a tomar menos de dos minutos debe realizarse en el momento en que está definida”. O dicho de otra manera: no tienes permitido procrastinar una tarea cuando es lo suficientemente corta como para completarla de inmediato. Como redactar y enviar un correo electrónico sencillo, realizar una llamada rápida, hacer un grupo de Whatsapp para organizar algo o poner la lavadora. Simplemente hazlo. No permitas que se vayan acumulando más.