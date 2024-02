Este término no es nuevo. Si eres de ese grupo de personas que ya sabe de qué se trata, probablemente no te interese seguir leyendo. Si resulta que no lo conoces y crees que perteneces al grupo que tiene el cerebro a punto de explotar, el ‘brain-dumping’ consiste en algo así como abrir la puerta trasera de tu mente y dejar que todo se deslice hacia afuera, sin ningún tipo de filtro ni obstáculo . Volcar absolutamente todo: sin juicios, sin restricciones. Solo tú, con tus pensamientos en un papel en blanco. Porque sí, la forma para deshacerte de ello es escribiéndolo. Puedes poner lo que sientes, lo que tienes que hacer, lo que te gustaría estar haciendo... En fin, LO QUE QUIERAS.

Al principio, puede parecer extraño. Quizás te sientas como una espía revelando tus secretos más oscuros al mundo, pero no te preocupes porque es un contenido solo para ti . Pronto te darás cuenta de que es liberador. Y otra cosa, no te preocupes si al principio todo lo que tienes son listas de tareas por hacer. Es un comienzo. Lo importante es despejar ese desorden mental.

Cuando tengas ese contenido delante tienes que fijarte bien qué es, porque no sería raro que, preocupaciones que parecen súper importantes, solo sean ruido de fondo al que no le debes prestar atención. Se trata de una fórmula para abordar de manera más realista todo lo que te está ocurriendo: quizás veas que te has autoimpuesto expectativas poco razonables o que hay algunas cosas que puedes pensar en otro momento y no justamente ahora.