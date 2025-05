Reconocer que tienes una adicción puede ser complicado. Y no me refiero solo al plano emocional. Es que no hay un manual 100% objetivo que te diga si lo tuyo es lo suficientemente grave como para catalogarse así. Hay matices. Hay zonas grises. Pero una de las pruebas que los especialistas de la psicología suelen considerar bastante evidente es que entiendas que algo te hace daño de alguna manera y prefirieses dejar de consumirlo pero no puedas. Eso habla casi por sí solo. Y sí, es lo que le está pasando a la gente joven con el uso del móvil: saben perfectamente que les perjudica a corto y largo plazo pero sigue enganchada a él.

No es una hipótesis sin más. Es el resultado de un estudio realizado por el Pew Research Center con 1.391 adolescentes estadounidenses de entre 13 y 17 años: el 48% de los encuestados afirmó creer que las redes sociales tienen un efecto mayormente negativo en las personas de su edad. Esto es un 16% más que quienes pensaban lo mismo hace tres años. Hay una mayor concienciación respecto a lo que hace el abuso de las redes sociales y del móvil en la salud mental de la gente, especialmente entre ellas, que son más propensas a reconocer que ese abuso perjudica su productividad y su seguridad en sí mismas. Pero se sigue cayendo en él.