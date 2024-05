Pero el problema no es solo el porcentaje de THC. Es también la relación porcentual del THC respecto al CBD. “Si se observan con detenimiento los porcentajes, en los años 70 la cantidad de ambos cannabinoides estaba más o menos compensada tanto en la marihuana como en el hachís: tenían una ratio THC/CBD de 1:1 aproximadamente ”. Y eso es bueno porque, según las investigaciones actuales, la presencia del CBD amortigua los efectos psicoactivos del THC y, en consecuencia, te protege de los efectos adversos sobre tu salud mental. De momento, y hasta donde se sabe, el CBD no presenta riesgos para ti. Es un componente amigable que actúa como un escudo.

Es lo que lxs expertxs conocen como cannabis de alta potencia: “ variantes con una concentración igual o superior al 10% de THC ” que “se logran con técnicas de selección artificial, mediante hibridación, y con variantes como la llamada sinsemilla (la planta hembra sin fertilizar)”. Por supuesto, estas mayores concentraciones de THC dan lugar a efectos psicoactivos más intensos. Eso se traduce en un ciego más fuerte, pero también en unos riesgos más altos para la salud. No en vano, “su consumo se ha asociado a un mayor peligro de problemas mentales y, en particular, de síntomas psicóticos”. Sin el cannabis de alta potencia circulando por ahí podrían reducirse mucho los casos.

En este sentido, y teniendo en cuenta que algunas variantes de marihuana de alta potencia presentan concentraciones de THC de entre el 10 y el 14% y algunas de hachís de alrededor del 30%, “el THC y el CBD ya no están compensados y ahora se encuentra hasta 20 veces más THC que CBD en la marihuana o el hachís”. Una auténtica barbaridad. Y nadie puede ir por ahí con el rollo de bueno, es una planta natural, viva la pachamama porque no es el caso. Al fin y al cabo, estamos ante variantes forzadas artificialmente. ¿Solución? No consumir cannabis, hacerlo sabiendo lo que se adquiere o legalizando su consumo para que haya medidas de control sobre lo que se vende.