Según las expertas del citado medio, “se ha descubierto que pasar tiempo en el bosque reduce los niveles de cortisol, la presión arterial y la ansiedad”, motivo por el cual sales de ahí con un sentimiento de paz que ninguna meditación puede proporcionarte. Es tu medio natural. El lugar en el que sobrevivieron y prosperaron quienes estaban antes que tú. Y eso ha quedado registrado en tu ADN. Y no es palabrería: en palabras del especialista en forest bathing, Gary Evans, “pudimos ver en los datos que tan pronto como alguien se acercaba a un árbol prestando atención y apreciándolo, su actividad parasimpática (la respuesta de relajación en el cuerpo) aumentaba.

Y eso no es lo más increíble: una investigación llevada a cabo por el doctor Qing Li y reflejada en su ensayo Forest Bathing: How Trees Can Help You Find Health And Happiness, “ha demostrado que los beneficios para la salud de una sesión de baño forestal pueden durar hasta 30 días”. Especialmente cuando la inmersión dura lo suficiente. Más concretamente, Li cree que un buen forest bathing debería prolongarse entre dos y seis horas. Pero no te rayes demasiado y, si solo tienes una hora libre, aprovéchala igual, porque tu cerebro saltará de alegría conforme comience a recibir inputs de un entorno tan connatural a él como ese. Empápate bien de bosque.