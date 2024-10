Los peluches suelen ser considerados reliquias de la infancia, objetos que abrazábamos cuando éramos pequeñxs y que cuando nos hacemos mayores guardamos en el desván. Esa es la teoría, porque a la práctica cada vez son más las personas adultas que duermen abrazadas a un peluche. No mientas, tu también alguna vez lo has hecho. Y si no ha sido un peluche, ha sido tu almohada.

Lo que pasa, es que aún hay cierta vergüenza y estigma con la idea de dormir abrazado a un peluche porque se ve como algo infantil. A pesar de que se está viendo que puede ser beneficioso para el descanso.