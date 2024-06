Mantenerte en movimiento es saludable. Al fin y al cabo, el sedentarismo físico y la pasividad psicológica suelen ser contrarios al bienestar a largo plazo. Sal a caminar por las mañanas. Pégate una buena sesión de pilates. Apúntate a clases de cerámica. Queda con colegas que tengas un poquito abandonados. Dale vida a tu vida. Pero con moderación. Porque, según dicen desde la revista GQ, a veces alcanzamos tal velocidad existencial que comenzamos a hacerle más mal que bien a nuestro cuerpo y nuestra mente. En este sentido, añaden, “es fundamental que aprendamos a reconocer las señales que nos envía nuestro cuerpo y que nos indican que es momento de frenar y descansar bien”.

Por un lado están las señales emocionales. Al parecer, y cuando el estrés te conquista bien duro, aparecen en tu día a día invitadas indeseables como la irritabilidad, la ansiedad, la confusión o la desmotivación. “Dejaremos de tener interés por las cosas que nos gustan y, cuando las practiquemos, ni siquiera las disfrutaremos tanto porque las veremos como un guion más en nuestra lista de tareas y nos sentiremos sobrepasados por la situación”. No te detendrás a escuchar los pájaros cuando salgas a caminar en la mañana. No te quedarás a charlar con la entrenadora de pilares. No te pondrás genuinamente creativx en tus clases de cerámica. No conectarás de verdad con tus colegas.