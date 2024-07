Pero retrocedamos un poquito. Que unas cuantas canciones pueden aplacar en menor o mayor medida tu ansiedad ya lo sabías. Al fin y al cabo, y de manera voluntaria o accidental, es algo que has experimentado infinidad de veces a lo largo de tu vida. De hecho, hasta tal punto puede relajarte la música que, según una investigación de la Penn Medicine, en Filadelfia, podría actuar como “ alternativa viable a los medicamentos sedantes para reducir la ansiedad del paciente antes de un procedimiento de anestesia ”. Así de potente es su efecto sobre tu organismo. Aunque, como dejábamos caer unas líneas más arriba, no todos los temas tienen la misma influencia positiva.

La ansiedad ha sido una parte importante de tu vida. Y lo sigue siendo. Y lo seguirá siendo hasta el día en que abandones este mundo. Porque es un cuadro emocional y fisiológico muy humano. Una herramienta más del arsenal de los sapiens para sobrevivir en mitad de la naturaleza. No obstante, y según lxs expertxs , algunas circunstancias propias de la vida contemporánea podrían estar haciendo que la ansiedad esté aún más presente de lo habitual: círculos sociales de apoyo menos amplios y profundos, altísimas expectativas de éxito, percepción de vivir en un mundo atemorizante, redes sociales... ¿Pero sabes qué? La música puede serte de grandísima ayuda. Especialmente una canción.

Según cuentan desde GQ, basándose en los resultados de esa misma investigación de la Penn Medicine, “tal vez no la conozcas porque no es la que suele sonar en la radio”, pero la canción perfecta para lidiar con la ansiedad “se llama Weightless y es de Marconi Union”, una banda de Inglaterra que hace música ambiental desde hace más de dos décadas. Y no es casualidad. Al parecer, este tema en concreto, que dura unos 8 minutos, fue desarrollado con la ayuda de especialistas en terapia de sonido. De ahí que cuente con unas “armonías, ritmos y líneas de bajo cuidadosamente arreglados y diseñados específicamente para calmar a los oyentes”. Hay ciencia detrás de este temazo.

¿Significa esto que si tienes ansiedad estás obligadx a escuchar este tema en bucle hasta que te exploten las orejas? Para nada. Como explican desde dicho medio, tus temas preferidos también pueden ayudarte, probablemente porque impulsan la liberación de hormonas de relax por todo tu cuerpo. En cualquier caso, y si no sabes muy bien qué ponerte, ten en cuenta que la música clásica, así como cualquier otro tipo de música de ritmo calmado, tiene mucho potencial tranquilizador. Y oye: si notas que se te va de las manos, que la ansiedad alcanza niveles o frecuencias excesivas, no lo dejes todo en manos de la música y acude a terapia. Todo irá bien.