“Nos han informado oficialmente de que Nemo esta muy ‘emocionade’ . No nos extraña nada”, escribió. Justo antes ya había caldeado el ambiente al mostrar que la actuación de Suiza no era demasiado de su agrado.

Nemo ha declarado públicamente que se identifica como persona no binaria , por lo que Tony Aguilar y Julia Varela , comentaristas de Eurovisión para La 1 de TVE , usaron el pronombre “elle” cuando le citaban. Algo que no pasó desapercibido para el presentador de ‘Cuarto milenio’, que ironizó sobre el tema.

Después ha aprovechado la ocasión para hacer un alegato por la libertad de expresión. “ No me pienso callar de decir lo que opino, precisamente porque hay mucha cobardía, mucha gente que piensa lo contrario pero se calla por miedo a represalias, a ser cancelado . Cuando la gente se calla es un problema. Es tan peligroso la cobardía del que se calla como la acción de algunos que son muy poco tolerantes”.

Más allá de la polémica suscitada en torno a la participación de Israel en Eurovisión, la victoria de Nemo Mettler (Suiza) ha marcado un antes y un después en la historia del certamen, pero también en la de nuestros medios.⁠⁠‌



En la biografía de Nemo en Instagram se puede leer claramente el pronombre con el que quiere ser nombradx: ‘they/them’, cuya traducción al español es ‘elle”.⁠⁠‌ Sin embargo, desde ayer, muchos medios de comunicación y personajes públicos parecen no haberse adecuado a lo que estx cantante pide en su letra con la que ganó el concurso.

En ‘The Code’, Nemo Mettler habla sobre su descubrimiento como persona no binaria: ⁠⁠‌”Encontrarme a mí mismx ha sido un proceso largo y complicado para mí, pero nada me hace sentir mejor que la libertad que he ganado al ser consciente de que soy una persona no binaria”, ha contado Nemo.⁠⁠