Si el lenguaje refleja parte de lo que eres y tú utilizas el mismo lenguaje que el resto de gente de tu edad, ¿significa eso que eres un NPC más sin demasiada personalidad? La realidad es que no. Porque estos servir coño, main character energy, coquette, potaxie, fife, badalada, y demás expresiones, son los códigos de partida de una unión y unos diálogos que cada persona interpreta a su manera. De hecho, esta es precisamente la esencia badalada que tanto nos gusta: la de brillar con estilo propio. Sin cánones. Un “I can buy my on flowers” en toda regla.