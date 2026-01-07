El invierno ha llegado a tu vida. El frío hace que se te congelen las manos mientras teletrabajas desde tu habitación y se está haciendo cada vez más complicado lo de salir de la cama. La calefacción podría ayudarte. Un calorcito extra que te sacara la gelidez del cuerpo. El problema es que no puedes permitírtela. Y no estás solx: según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, hasta un 17,6% de lxs españolxs padece pobreza energética y no tiene el dinero suficiente para calentarse en invierno ni para refrescarse en verano con el aire acondicionado. Una cifra que se ha triplicado en menos de dos décadas.

Y la cosa está peor para quienes viven de alquiler. “Según los datos del ministerio, relativos al 2024, un 17,5% de quienes tienen un hogar en propiedad sufren este problema, mientras que en el caso de los inquilinos el porcentaje asciende al 33%”, apunta el periodista Rodrigo Cardona . Además, muchas de las personas que viven de alquiler y ponen calefacción o aire acondicionado pagan una barbaridad por ello y tienen que privarse de muchas otras cosas. No, vivir en un hogar con una temperatura saludable y confortable no es barato en nuestro país. De hecho, todo esto deja a España en una muy mala situación respecto a la Unión Europea.