El invierno ha llegado a tu vida. El frío hace que se te congelen las manos mientras teletrabajas desde tu habitación y se está haciendo cada vez más complicado lo de salir de la cama. La calefacción podría ayudarte. Un calorcito extra que te sacara la gelidez del cuerpo. El problema es que no puedes permitírtela. Y no estás solx: según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, hasta un 17,6% de lxs españolxs padece pobreza energética y no tiene el dinero suficiente para calentarse en invierno ni para refrescarse en verano con el aire acondicionado. Una cifra que se ha triplicado en menos de dos décadas.
Y la cosa está peor para quienes viven de alquiler. “Según los datos del ministerio, relativos al 2024, un 17,5% de quienes tienen un hogar en propiedad sufren este problema, mientras que en el caso de los inquilinos el porcentaje asciende al 33%”, apunta el periodista Rodrigo Cardona. Además, muchas de las personas que viven de alquiler y ponen calefacción o aire acondicionado pagan una barbaridad por ello y tienen que privarse de muchas otras cosas. No, vivir en un hogar con una temperatura saludable y confortable no es barato en nuestro país. De hecho, todo esto deja a España en una muy mala situación respecto a la Unión Europea.
Como subraya este mismo periodista, durante el pasado año solo hubo tres países de la UE con un mayor porcentaje de gente en situación de pobreza energética: Bulgaria, Grecia y Lituania. Estados macroeconómicamente muchísimo más pobres que España, que, sin embargo, se sitúa lejísimos de la media de la UE con su 9,2% de personas en pobreza energética y mucho más aún de los países con índices más bajos: Finlandia con su 2,7%, Eslovenia con su 3,3% y Polonia con su 3,4%%. En el año 2008 nuestro país presentaba “tan solo” un 5,9% de este tipo de pobreza. La situación ha ido empeorando demasiado en apenas 16 años.
Esto se vuelve aún más dramático cuando lo cruzas con los datos del cambio climático: mientras que cada vez menos personas se pueden permitir poner la calefacción o el aire acondicionado, las temperaturas se están volviendo más y más extremas a causa del calentamiento global. De ahí que el Gobierno ya esté trabajando en la aprobación de una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030. Y eso está muy bien, pero ya va con retraso: este invierno mucha gente, quizás tú que estás leyendo esto, esté pasando mucho frío en su propio hogar, en su refugio, en el lugar en el que debería sentirse más a salvo de todo.