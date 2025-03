De ahí que la propuesta de Sumar sea tan esperanzadora. Después de todo, y aunque te sorprenda, ese sistema de multas progresivas no es precisamente nuevo: como apunta el periodista Iñigo Aduriz , países como Finlandia, Suiza, Dinamarca o el Reino Unido ya lo han implementado de una u otra manera, con más o menos determinación, pero están ahí y funcionan. Tú pagas 150 euros por cometer una infracción. El tipo ese que conduce un cochazo porque le sobra la pasta paga 100.000 euros por cometer la misma infracción. Para que le duela de la misma manera que te duele a ti. Para que pague según sus posibilidades.

Porque en la actualidad y bajo la legislación actual de multas de tráfico no siempre lo tiene. Sí, si estudias en la uni y tienes un empleo precario que te da poco más del salario mínimo interprofesional, una multa de 100 euros por pasarte de velocidad o saltarte un semáforo duele mucho, pero si cobras 6.000 euros netos al mes no. Y ya ni hablamos de quienes son millonarixs . Para ellxs esos 100 euros son migajas y les da igual tener que pagarlos. Es un precio que pueden permitirse de sobra. Las carreteras les pertenecen por el poder que les da su cuenta bancaria . Un sistema totalmente injusto e ineficaz para prevenir accidentes.

Pero ojo: la propuesta de ley de Sumar no contempla solo la subida de la cuantía a las clases más ricas, sino también la reducción de la misma a las clases más pobres. La idea no es necesariamente sacar más dinero para el Estado de estas sanciones, sino equilibrar la balanza para que sea un sistema más acorde a una sociedad que intenta redistribuir solidariamente las obligaciones. No todos pagamos el mismo IRPF. Y tiene sentido. ¿Cómo vas a pagar tú lo mismo que alguien que puede comprarse siete casas del tirón si así lo desea? Pues lo mismo con esto. El esfuerzo debe ser el mismo.

¿Cómo se materializa este sistema? Sumar plantea reducciones y aumentos porcentuales según varias categorías de ingresos. 150% para quienes tengan ingresos brutos anuales de entre 70.000 y 85.000 euros, 300% para quienes cobren entre 85.000 y 100.000 euros y un 500% para quienes ingresen más de 100.000 euros al año. Veremos qué dicen el resto de partidos. Mientras tanto, ayer se votó en el Congreso la iniciativa para rebajar la tasa máxima permitida de alcohol al volante de 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2.