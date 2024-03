Preocupación. Ansiedad. Miedo. Es lo que sueles sentir cuando echas un vistazo a tu cuenta corriente. Y no estás solx: el dinero es una de las grandes dolencias de la mayoría de lxs jóvenes de este país. Porque el futuro parece incierto. Porque las circunstancias macroeconómicas tipo inflación o recesión aparecen sin avisar. Porque la IA amenaza con invalidar todo aquello que has estudiado durante años. Y porque tú, como tanta otra gente, no tiene una familia rica detrás. Así que necesitas autoprotegerte. ¿Cómo? Con el consejo más básico, pero menos practicado y más odiado de la historia de la economía: “gastar menos de lo que se gana en cualquier entorno económico”.

Quien habla es Hilary Seiler, fundadora de la empresa de educación financiera Financial Footwork, para el medio especializado en trabajo y en finanzas Business Insider. En sus propias palabras, “seguir gastando como se hacía antes de que los tipos de interés fueran altos o antes de que la inflación encareciera los bienes cotidianos es la receta para gastar en exceso y endeudarse”. Y no quieres oírlo. Obviamente. Eso de que tu poder adquisitivo haya disminuido y tener que adaptarte ahora, renunciando a ciertos placeres, te parece horrible, así que exprimes todo tu salario para poder seguir disfrutando del nuevo iPhone, tatuarte periódicamente y salir a cenar todos los viernes.