Cómo huir del FOMO laboral: la sensación de que el curro de los demás es mejor que el tuyo

Llega septiembre y con él las empresas y trabajadores no solo se reencuentran con la angustia y con el estrés, sino también con los nuevos proyectos, la posibilidad de dar un girito interesante a tu empresa o a tu vida laboral, el folio en blanco para probar nuevas cosas. En Twitter y en las cenas con tus amigxs, todo son personas que empiezan algo “ilusionante” por un ascenso o un cambio de trabajo, pero no te apures, tal vez no sea más que un espejismo producido por tu FOMO laboral.

Recordemos para empezar que FOMO son las siglas de "fear of missing out", es decir, miedo a perderse algo. Aunque parte más del mundo del ocio, como esos fines de semana en los que no llegas a todos los conciertos, cenas y partidos de pádel a los que te gustaría; en el ámbito del trabajo también se está haciendo cada vez más habitual, sobre todo a raíz de la pandemia.