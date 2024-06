Un buen entrenamiento hipertrófico y una buena alimentación hipercalórica. Esa es la receta del crecimiento muscular. La que te repiten una y otra vez desde todos los frentes. Ponle intensidad en el gimnasio y come como un demonio. Terminarás viendo resultados. Y, si bien son dos de los ingredientes claves de la hipertrofia, hay uno más en la ecuación que no deberías descuidar: el descanso. Porque es ahí, cuando duermes y el cuerpo tiene tiempo y energía para repararse, cuando ocurre el milagro del crecimiento de tus músculos. Sin una buena higiene del sueño no hay paraíso. Y eso implica dormir lo suficiente, dormir en silencio y a oscuras y, por lo visto, dormir con una postura muy concreta.

Por lo general, y a menos que duermas haciendo posturas imposibles de yoga, existen tres grandes alternativas: están la postura bocabajo, la postura bocarriba y la postura de lado. La primera es bastante mierda. En palabras del experto en fitness Marcos Vázquez para Men’sHealth, dormir bocabajo tiene dos problemas fundamentales: por un lado torcemos el cuello y por otro presionamos la caja torácica, lo que dificulta la respiración”. En este sentido, para la mayoría de gente es una postura malísima que compromete la salud física y el descanso, lo cual hace que la reparación de los músculos postentrenamiento no se produzca de la mejor manera. Esta deberías tacharla de tus opciones.