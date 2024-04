A ti todo eso del divorcio del sueño te suena muy lejano. Porque tú no quieres tener una cama para dormir en soledad: tú quieres compartirla con tu pareja todos los días de tu vida. Y por múltiples razones. La más importante de todas, explica la psicóloga clínica Wendy Troxel en este artículo de la CNN, es la sensación de seguridad que te proporciona. “El sonido de la respiración de tu pareja, el peso y el calor de su cuerpo y la sensación de estar más protegida pueden tranquilizar tu mente, un estado necesario para dormir bien”. Y los abrazos, los besitos, el sexo y las conversaciones nocturnas le suman hormonas como la oxitocina a la fórmula. Te resulta mucho más sencillo conciliar el sueño.

Y no solo por todo eso. También porque la presencia de tu pareja suele alejarte en menor o mayor medida del consumo de pantalla previo a la intentona de dormir, porque tu cerebro adora los rituales y verla a ella metidita entre las sábanas se ha convertido en uno y porque a veces el horario de descanso de tu pareja te salva de procrastinar el sueño. Tantos factores que operan en las profundidades de tu mente y que hacen que el día que tu pareja no duerme en casa te cueste una barbaridad dormirte. Das vueltas y vueltas de un lado para otro. Piensas en las mil cosas que pasaron a lo largo del día. Te frustras por estar tan consciente. Te desesperas. Le mandas un mensajito de amor.

Pero puedes mejorar la situación. Una técnica aparentemente muy tonta pero que suele funcionar es la de colocar cerca de ti una foto suya. Un pequeño engaño para tu cerebro. También puede servir una camiseta suya que desprenda ese aroma natural que tanto te gusta. Los olores se infravaloran mucho. Por último, y si lo que echas en falta es su peso, su presencia física, la forma en la que puedes envolverte con su cuerpo, tienes la técnica de la almohada: te abrazas a una que tenga su olor o le pones un poquito de su perfume. Tu yo consciente sabe que eso no es más que un sucedáneo ridículo, pero tu yo subconsciente no está tan seguro y se tranquiliza bastante. Dale al menos un try.